Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Зокрема, до подальшого повідомлення переносяться всі матчі національних збірних (чоловічих і жіночих), які мали відбутися в червні 2020 року. А також всі інші змагання УЄФА, включно з міжнародними товариськими матчами.

При цьому, УЄФА скасував фінальний турнір чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років, запланований на травень 2020 року, та чемпіонат Європи серед жінок до 19 років, запланований на липень 2020 року.

Крім того, чемпіонат Європи серед жінок до 17 років, запланований на травень 2020 року, і фінальний турнір чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років, запланований на липень 2020 року, відкладено до подальшого повідомлення.

Також до подальшого повідомлення переноситься фінал Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, запланований на квітень 2020 року, та терміни, які стосуються усіх клубних змагань УЄФА сезону-2020/2021.