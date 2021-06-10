УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання "Героям слава". Про це рішення Українську асоціацію футболу повідомили учора.

Про це у Facebook повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

Сьогодні зранку Павелко терміново вилетів у Рим, де наразі тривають перемовини з представниками УЄФА.

“У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом “Героям слава!”. Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної”, – зазначив Павелко.

Він наголосив, що УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи й слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи. У ситуації з формою національної збірної було так само.

Президент УАФ пообіцяв тримати у курсі перебігу переговорів.

Як відомо, українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі. На ній будуть написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Нова форма збірної України викликала істерику у росіян. Так, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”.

Водночас вчора президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма національної збірної України на Євро-2020 начебто “нехтує волевиявленням кримчан”.

Додамо, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.