5 червня збірна України з футболу зіграє проти національної команди Уельсу. Вони змагатимуться за фінальний поєдинок плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

Про це повідомляють #Букви.

Гра відбудеться на стадіоні “Кардіфф Сіті” валлійської столиці. Поєдинок Уельс – Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом.

На каналі “Україні” в етері телеканалу у “Індиго TV” (тимчасовий транслятор контенту каналу “Україна”) транслюватимуть матч. Він буде доступний на відеосервісі Megogo. Спеціалізований канал “Футбол 1” проведе трансляцію за участю журналістів та експертів.

За результатами змагань переможець вийде до фінального раунду ЧС-2022. Наприкінці року він зіграє у групі B з командами Англії, США та Ірану.

Зазначимо, що збірна України зіграє обіграла збірну Шотландії — 1:3. Останні зі свого боку в іншому півфіналі у березні перемогли Австрію (2:1).