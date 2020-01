Американська співачка Уїтні Х'юстон і репер The Notorious B.I.G.будут посмертно включені в Зал слави рок-н-ролу в Клівленді в штаті Огайо.

Про це йдеться на сайті організації.

Генеральний директор Грег Харріс повідомив, що крім Х’юстон і The Notorious B.I.G. в Зал слави рок-н-ролу також будуть включені групи Depeche Mode, T. Rex, Nine Inch Nails і The Doobie Brothers.

35-я щорічна церемонія по включенню артистів в Зал слави рок-н-ролу пройде в Клівленді 2 травня. Церемонія транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі HBO 2 травня в 8 вечора за східним часом.