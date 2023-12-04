Збільшення на 170 000 російських військовослужбовців між попереднім указом Путіна від 25 серпня 2022 року та указом від 1 грудня 2023 року, швидше за все, є офіційним визнанням чистого збільшення на 170 000 військовослужбовців між 25 серпня 2022 року і 1 грудня 2023 року, а не закликом до негайного збільшення поточної чисельності військовослужбовців.

Повідомляє ISW.

За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмітрія Мєдвєдєва станом на 9 листопада від початку року російська армія набрала 410 тисяч контрактників, добровольців та військовослужбовців за призовом.