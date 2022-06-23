Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.

Росія сподівається, що подібна “лазівка” допоможе врятувати власну економіку. У РФ неодноразово наголошували, що мають кошти для оплати за борговими зобов’язаннями, тому країна не планує оголошувати дефолт.

“Згаданий указ Путіна має ознаки маніпуляцій”, – йдеться у повідомленні.

Де-факто подібні заяви є фінансовим шантажем. За словами ЦПД, власники російських єврооблігацій до кінця не розуміють, чи отримають свої платежі. Якщо Росія оголосить дефолт, то це призведе до падіння внутрішнього виробництва, зростання цін на імпорт, а також зростання безробіття.

Крім того, Москва тоді втратить можливість фінансувати війну в чинних масштабах.

Раніше Мінфін США відмовився продовжувати ліцензію, яка дозволяла Росії платити за зобов’язаннями в доларах.