Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.
“Згаданий указ Путіна має ознаки маніпуляцій”, – йдеться у повідомленні.
Де-факто подібні заяви є фінансовим шантажем. За словами ЦПД, власники російських єврооблігацій до кінця не розуміють, чи отримають свої платежі. Якщо Росія оголосить дефолт, то це призведе до падіння внутрішнього виробництва, зростання цін на імпорт, а також зростання безробіття.
Крім того, Москва тоді втратить можливість фінансувати війну в чинних масштабах.
Раніше Мінфін США відмовився продовжувати ліцензію, яка дозволяла Росії платити за зобов’язаннями в доларах.
- Нагадаємо, з ініціативи Державного бюро розслідувань провідні криптовалютні біржі заблокували облікові записи росіян, які обходили санкції.
- Супер’яхтам російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.