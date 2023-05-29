Ухвалено закон про встановлення пенсій за особливі заслуги для борців за незалежність України у XX ст

Народний депутат від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович повідомив, що 29 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8032, що передбачає надання пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Джерело: Володимир В’ятрович/Facebook

Парламент 313 голосами ухвалив у другому читанні і в цілому ініційований В’ятровичем законопроєкт №8032, що передбачає надання таких пенсій борцям за незалежність України, яких було ув’язнено за свої переконання.

Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4.200 гривень на місяць з подальшою індексацією”, – зазначив В’ятрович.

Окрім того, наголосив нардеп, з закону “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” вилучено згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

Він зауважив, що це ще один крок у бік політичної й соціальної справедливості.

Я завжди казав, що там, де пам’ятають загиблих – будуть ті, хто захищає живих. Але нарешті ми пам’ятаємо ще й живих”.

В’ятрович переконаний, що рішення є правильним сигналом українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Відтак наголосив, що Україна – держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв.

Депутат висловив вдячність колегам з парламенту за політичний консенсус у такому важливому питанні, громадськості та медіа, що роками тримали це питання у фокусі уваги, та борцям, приклад котрих додає сил і віри у перемогу.

Зауважимо, у 2015 році було ухвалено Закон “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”. Однак з того часу питання гідних соціальних гарантій для осіб, які у XX столітті через свою боротьбу були ув’язнені, досі не було вирішено.