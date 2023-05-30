Верховна Рада України підтримала законопроєкти №9275 та 9276, які на час дії воєнного стану скасовують сплату ПДВ та ввізного мита на комплектувальні складові для безпілотників.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкти, які стимулюють виробництво БпЛА в Україні, і скасувала ще один блокер. Відтепер на час воєнного стану імпортерів звільняють від сплати ввізного мита та ПДВ на складові БпЛА – матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектування. Це створює кращі умови для виробництва й ремонту БпЛА в Україні.

Нагадаємо, раніше уряд створив fast track для БпЛА та їх комплектування, який дозволяє швидше ввозити військові товари в Україну. Таке рішення спрощує митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання. Відтак імпортери зможуть ввезти такі товари без отримання дозволу Держекспортконтролю.

Зазначимо, що у березні Кабінет міністрів України спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення українських військових на фронті чи складових комплектування для виробників українського озброєння.

Завдяки цьому рішенню суттєво збільшуються можливості для імпорту та розширюється коло імпортерів товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення обороноздатності України.

Зокрема, суттєво розширено перелік товарів подвійного використання, які можуть ввозитися в Україну без процедур експортного контролю. До таких товарів додано системи зв’язку, телеметричне обладнання, системи захисту інформації, а також відповідні програмне забезпечення і технології.