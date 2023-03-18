Експерти Інституту вивчення війни прокоментували майбутній візит китайського президента Сі Цзіньпіня до Росії для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Фахівці допускають, що на зустрічі очільники КНР та РФ обговорюватимуть схеми ухилення від санкцій та участь Китаю у переговорному процесі щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час державного візиту до Росії з 20 по 22 березня, щоб обговорити схеми ухилення від санкцій і інтерес Китаю до посередництва у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів.

У Кремлі заявили, що Путін і Цзіньпінь планують підписати невизначені двосторонні документи та обговорити актуальні питання всебічного партнерства Росії та Китаю.

Напередодні у ЗМІ повідомили, що китайські компанії у 2022 році продавали російським організаціям гвинтівки, запчастини до безпілотників та обладнання, яке могло бути використане у військових цілях, а західні спецслужби заявили, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання.

“Ймовірно, Сі Цзіньпінь планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми ухилення від санкцій, щоб підтримати продаж і постачання китайського обладнання Росії”, – мовиться у звіті аналітиків.

В ISW нагадали, що на початку березня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко, під час візиту до КНР, підписав низку угод, які можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій шляхом спрямування китайських товарів через Білорусь.

“Сі Цзіньпінь також, ймовірно, має на меті сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на позиціювання КНР як неупередженого третього посередника на переговорах між Росією та Україною”, – наголосили фахівці.

Експерти резюмували, що президент Китаю був посередником у відновленні дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією і тепер намагатиметься використати цей успіх і щодо російсько-української війни.