Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
З метою перевезення втікачів місцеві жителі спільно із фельдшером використовували автомобіль швидкої допомоги. Так, з увімкненими проблисковими маячками організатори схеми перетинали пости та доставляли своїх “пацієнтів” у потрібне місце. Далі ухилянти переходили кордон самостійно.
Фельдшера прикордонники затримали під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Наразі його спільника розшукують.
Раніше співробітники СБУ оголосили про підозру священнослужителю УПЦ МП на Буковині, який допомагав військовозобов’язаним у нелегальному перетині кордону.
Зауважимо, народний депутат від фракції “Слуга Народу” та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський повідомив, що зараз працює над законопроєктом про створення так званого реєстру “ухилянтів”.
- У Верховній Раді працюють над вдосконаленням законодавчих підстав для вручення повісток. Розглядається можливість здійснювати мобілізацію онлайн: надсилати повістки у месенджери.
- Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України.
- Граничний вік прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу збільшать з 30 до 32 років.