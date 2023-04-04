На Закарпатті вигадали новий спосіб переправлення чоловіків за кордон. Для нової схеми використовували задіяли фельдшера з автомобілем швидкої допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

З метою перевезення втікачів місцеві жителі спільно із фельдшером використовували автомобіль швидкої допомоги. Так, з увімкненими проблисковими маячками організатори схеми перетинали пости та доставляли своїх “пацієнтів” у потрібне місце. Далі ухилянти переходили кордон самостійно.

Фельдшера прикордонники затримали під час спроби переправлення військовозобов’язаних. Наразі його спільника розшукують.

Раніше співробітники СБУ оголосили про підозру священнослужителю УПЦ МП на Буковині, який допомагав військовозобов’язаним у нелегальному перетині кордону.

Зауважимо, народний депутат від фракції “Слуга Народу” та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський повідомив, що зараз працює над законопроєктом про створення так званого реєстру “ухилянтів”.