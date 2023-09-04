закупівлю 2 000 FPV-дронів, що мають бойовий радіус польоту до 12 км та укомплектовані ретрансляторами й станціями керування (вони будуть доставлені напряму підрозділам на гарячих ділянках фронту, а також передані військовим, які пройдуть навчання у школі «Боривітер»);

Закупівлю дронів та їхню передачу підрозділам Сил Оборони здійснюватиме Фонд Сергія Притули.

«Кожен день війни доводить нам, що дрони — це важлива зброя на полі бою. Механізм за декілька сотень доларів знищує техніку на мільйони. І що важливо – рятує життя українських захисників і дозволяє виборювати нашу землю метр за метром. Цей збір дасть нам можливість отримати 2000 FPV-дронів, навчити 420 пілотів і, загалом, сприятиме активному виробництву безпілотних технологій в Україні»

, — розповів

«Дрони — це патрони сучасної війни, а тому їх треба багато. Нам потрібно зробити максимум для того, щоб наша індустрія виробництва дронів була найкращою у світі: для перемоги зараз і для безпеки у майбутньому. Тому ми закликаємо приєднатися всіх до цієї великої спільної цілі — будуємо безпеку разом, подаємо дрони як патрони», — додає Сергій Смусь, співзасновник Uklon.

Зазначимо, FPV-дрони вже показують свою ефективність у точковому знищенні ворожої техніки. Якщо таких засобів буде достатньо на всіх ділянках фронту, це може ускладнити проведення штурмів ворога та допоможе врятувати життя українським бійцям.

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Нагадаємо, Благодійний фонд Сергія Притули – один з найбільших фондів України, який має військовий та гуманітарний напрями допомоги. З початку повномасштабного вторгнення Фонд передав Силам Оборони обладнання на 5,3 млрд грн.

Військова школа «Боривітер» вже півтора року інтенсивно навчає військовослужбовців, за цей період розроблено 8 напрямів підготовки за стандартами країн НАТО. Разом із фондом Сергія Притули школа забезпечує системну підготовку операторів FPV дронів.

Uklon підтримує та розвиває галузь безпілотних технологій в Україні. Цього року компанія спільно з фондом Dignitas зібрала понад 30 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво українських бойових дронів.