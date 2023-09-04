Мета збору – 50 мільйонів гривень. Підтримати збір можна за наступним посиланням або за реквізитами на сайті фонду. Перший донат у сумі 3 мільйона гривень здійснив Uklon.
«FPV-дрони зараз є одним з найефективніших засобів ураження ворожих сил. І чим більше у нас буде таких дронів, тим більше буде розібраних бліндажів ворога, ураженої техніки і знищеної живої сили. Але просто купити багато дронів недостатньо. Треба мати велику кількість навчених людей, яка буде ними керувати. Ми у Фонді прагнемо, щоб донати працювали ефективніше і щоб Військо отримувало обладнання разом із навчанням. Тому треба нарощувати кількість тренованих операторів дронів, чим ми і займаємося», – говорить засновник фонду Сергій Притула.
Зібрані кошти будуть спрямовані на:
- закупівлю 2 000 FPV-дронів, що мають бойовий радіус польоту до 12 км та укомплектовані ретрансляторами й станціями керування (вони будуть доставлені напряму підрозділам на гарячих ділянках фронту, а також передані військовим, які пройдуть навчання у школі «Боривітер»);
- курс з підготовки операторів FPV-дронів у Військовій школі «Боривітер» для діючих військовослужбовців;
- Закупівлю дронів та їхню передачу підрозділам Сил Оборони здійснюватиме Фонд Сергія Притули.«Кожен день війни доводить нам, що дрони — це важлива зброя на полі бою. Механізм за декілька сотень доларів знищує техніку на мільйони. І що важливо – рятує життя українських захисників і дозволяє виборювати нашу землю метр за метром. Цей збір дасть нам можливість отримати 2000 FPV-дронів, навчити 420 пілотів і, загалом, сприятиме активному виробництву безпілотних технологій в Україні», — розповів Дмитро Дубровський, співзасновник Uklon.
«Дрони — це патрони сучасної війни, а тому їх треба багато. Нам потрібно зробити максимум для того, щоб наша індустрія виробництва дронів була найкращою у світі: для перемоги зараз і для безпеки у майбутньому. Тому ми закликаємо приєднатися всіх до цієї великої спільної цілі — будуємо безпеку разом, подаємо дрони як патрони», — додає Сергій Смусь, співзасновник Uklon.
Зазначимо, FPV-дрони вже показують свою ефективність у точковому знищенні ворожої техніки. Якщо таких засобів буде достатньо на всіх ділянках фронту, це може ускладнити проведення штурмів ворога та допоможе врятувати життя українським бійцям.
Рахунки:
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Нагадаємо, Благодійний фонд Сергія Притули – один з найбільших фондів України, який має військовий та гуманітарний напрями допомоги. З початку повномасштабного вторгнення Фонд передав Силам Оборони обладнання на 5,3 млрд грн.
Військова школа «Боривітер» вже півтора року інтенсивно навчає військовослужбовців, за цей період розроблено 8 напрямів підготовки за стандартами країн НАТО. Разом із фондом Сергія Притули школа забезпечує системну підготовку операторів FPV дронів.
Uklon підтримує та розвиває галузь безпілотних технологій в Україні. Цього року компанія спільно з фондом Dignitas зібрала понад 30 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво українських бойових дронів.