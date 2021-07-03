У суботу, 3 липня, збірна України зустрінеться з Англією в чвертьфіналу "Євро-2020".

Про це повідомляють #Букви.

Матч пройде в Римі на стадіоні “Olimpico“.

Коли: о 22:00.

Де дивитися онлайн: на телеканалі “Україна“, профільних каналах “Футбол 1” та “Футбол 2”, а також на платформах MEGOGO та OLL.TV.

Орієнтовні склади:

Україна: Бущан – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу – Хендерсон, Райс – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн

Букмекери віддають перевагу англійцям, проте якщо Україна переможе Англію, то в півфіналі зустрінеться зі збірною, яка виграє в матчі Чехія – Данія.

Нагадаємо, що з Євро-2012 Україна вилетіла як раз після матчу зі збірною Англії. З того часу команди зустрічалися двічі – у відборі до Чемпіонату світу-2014. Обидва рази вони зіграли внічию: 1:1 в Англії, та 0:0 у Києві.