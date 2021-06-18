Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Рішенням РНБО було анульовано чотири ліцензії з видобутку титану, три з розробки вуглеводнів і ще три ліцензії з розробки рудних”, — заявив він.
Данілов також додав, що державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток нафти і газу.
“Йдеться про компанію “Геоальянс” в Харківській і Дніпропетровській областях”, — зазначив він.
Данілов наголосив, що держава вітає такі дії.
- Нагадаємо, що 19 березня Рада національної безпеки та оборони запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.
- 29 березня Державна служба геології та надр анулювала ліцензії 19 компаній, що потрапили під санкції Ради нацбезпеки і оборони.