Україна анулювала ліцензії з видобутку титану. Також рішенням Ради національної безпеки і оборони були скасовані ліцензії по розробці вуглеводнів і рудних.

Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Рішенням РНБО було анульовано чотири ліцензії з видобутку титану, три з розробки вуглеводнів і ще три ліцензії з розробки рудних”, — заявив він.

Данілов також додав, що державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток нафти і газу.

“Йдеться про компанію “Геоальянс” в Харківській і Дніпропетровській областях”, — зазначив він.

Данілов наголосив, що держава вітає такі дії.