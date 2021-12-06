Служба безпеки України наклала арешт на 13 пасажирських літаків, що належать російському авіаперевізнику АТ "Авіакомпанія Смартавіа".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними СБУ, ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України — АР Крим. Відтак, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України.

“Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова з порушенням норм українського законодавства”, – йдеться у повідомленні.

Накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.

У СБУ додали, що на сьогодні накладено арешти вже на 249 російських повітряних суден, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.