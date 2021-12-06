Про це повідомляє пресслужба відомства. 

За даними СБУ, ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України — АР Крим. Відтак, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України.

“Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
  • ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова з порушенням норм українського законодавства”, – йдеться у повідомленні.

Накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.

У СБУ додали, що на сьогодні накладено арешти вже на 249 російських повітряних суден, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.