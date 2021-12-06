Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними СБУ, ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України — АР Крим. Відтак, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України.
“Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
- ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
- ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів).
Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова з порушенням норм українського законодавства”, – йдеться у повідомленні.
Накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.
У СБУ додали, що на сьогодні накладено арешти вже на 249 російських повітряних суден, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.
- Нагадаємо, 12 листопада Служба безпеки України заявила, що не пропустила в українське небо літак народного депутата Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді та щодо якого запровадили санкції РНБО.