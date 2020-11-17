Український суд наклав арешт ще на 44 літаки авіакомпаній Росії, які порушили заборону на польоти до окупованого Криму.

Про це повідомляється на сайті прокуратури Криму і Севастополя.

“За процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя встановлено ще 44 літаки російських авіакомпаній та скеровано до суду клопотання про накладення арештів на вказані повітряні судна, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правила міжнародних польотів”, – йдеться у повідомленні.

Тепер ГУ СБУ в Криму (з дислокацією у Херсоні) розслідує кримінальні провадження за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст.332-1, ст.334 та ч.1 ст.111 КК України).

Загалом Україна арештувала 109 російських літаків.