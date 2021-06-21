Про це розповідають #Букви.
Початок зустрічі о 19:00 за Києвом.
Де дивитися онлайн: телеканал “Україна”, відеосервіси OLL.TV та MEGOGO.
Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина).
Орієнтовні склади:
Україна: Бущан, Караваєв, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Малиновський, Ярмоленко, Яремчук
Австрія: Бахманн, Ульмер, Хінтереггер, Драгович, Лайнер, Алаба, Лаймер, Шлагер, Баумгартнер, Забітцер, Арнаутович.
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