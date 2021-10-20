Україна потерпає не лише від епідемії коронавірусу та високої смертності від нього, але й від масового продажу підроблених COVID-сертифікатів.

Про це пише американське видання The New York Times.

18 жовтня Україна встановила рекорд добової смертності від ускладнень COVID-19 – за добу померло 538 осіб. Водночас рівень вакцинації населення в Україні найнижчий серед усіх країн Європи.

Працівники охорони здоров’я змагаються з двома взаємопов’язаними явищами: скептицизмом щодо вакцин проти коронавірусу та незаконними схемами продажу підроблених COVID-сертифікатів. Останні люди використовують, щоб уникнути обмежень, пов’язаних зі стримуванням епідемії.

Проблема такого шахрайства настільки глобальна, що цього тижня президент України Володимир Зеленський обговорив її на зустрічі з міністрами уряду та представниками правоохоронних органів.

Підроблені сертифікати про вакцинацію можуть знівелювати всю боротьбу країни з вірусом. Також це явище є черговим проявом корупції – проблеми, яку Україна не може розв’язати вже багато років.

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич на початку жовтня зазначила, що поліціянти підозрюють щонайменше 15 українських лікарень у видачі підроблених довідок.

Українські ЗМІ публікують численні повідомлення про людей, які не лише отримують фейкові сертифікати – шахраї реєструють їх в онлайн-базі, що спотворює офіційні дані про вакцинацію.

Невідомо, скільки насправді підроблених документів зареєстровано. Але навіть з ними Україна є аутсайдером з темпів імунізації населення – лише 15% українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

В Україні з населенням близько 44 мільйонів протягом останнього тижня було підтверджено в середньому 14 348 нових випадків зараження на день. Проте низький рівень тестування в країні свідчить, що фактична кількість інфікованих коронавірусом може бути значно більшою.