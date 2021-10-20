Про це пише американське видання The New York Times.
18 жовтня Україна встановила рекорд добової смертності від ускладнень COVID-19 – за добу померло 538 осіб. Водночас рівень вакцинації населення в Україні найнижчий серед усіх країн Європи.
Працівники охорони здоров’я змагаються з двома взаємопов’язаними явищами: скептицизмом щодо вакцин проти коронавірусу та незаконними схемами продажу підроблених COVID-сертифікатів. Останні люди використовують, щоб уникнути обмежень, пов’язаних зі стримуванням епідемії.
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Найвищий рівень повної вакцинації вчителів продемонстрували Луганська, Черкаська і Харківська області; найнижчий рівень у Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях.
Проблема такого шахрайства настільки глобальна, що цього тижня президент України Володимир Зеленський обговорив її на зустрічі з міністрами уряду та представниками правоохоронних органів.
Підроблені сертифікати про вакцинацію можуть знівелювати всю боротьбу країни з вірусом. Також це явище є черговим проявом корупції – проблеми, яку Україна не може розв’язати вже багато років.
Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич на початку жовтня зазначила, що поліціянти підозрюють щонайменше 15 українських лікарень у видачі підроблених довідок.
Українські ЗМІ публікують численні повідомлення про людей, які не лише отримують фейкові сертифікати – шахраї реєструють їх в онлайн-базі, що спотворює офіційні дані про вакцинацію.
Невідомо, скільки насправді підроблених документів зареєстровано. Але навіть з ними Україна є аутсайдером з темпів імунізації населення – лише 15% українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.
В Україні з населенням близько 44 мільйонів протягом останнього тижня було підтверджено в середньому 14 348 нових випадків зараження на день. Проте низький рівень тестування в країні свідчить, що фактична кількість інфікованих коронавірусом може бути значно більшою.
- Нагадаємо, в Україні за 19 жовтня зафіксовано 18 912 нових випадків COVID-19.
- Сьогодні Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун.
- Раніше повідомляло, що Національна поліція співпрацюватиме з Міністерством охорони здоров’я у протидії коронавірусній хворобі COVID-19. Зокрема Нацполіція здійснюватиме рейди щодо дотримання карантину.
- 19 жовтня Україна посіла третє місце у світі за кількістю смертей від ускладнень COVID-19 – за добу померло 538 осіб.