“Якби ми про це (плани Росії на повномасштабне вторгнення, – ред.) повідомили, а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і на момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили три дні”, – сказав Зеленський.

Президент впевнений, що якщо вторгнення сталося б у жовтні під час опалювального сезону, то уряду не залишилося б. Він сказав, що тоді всередині країни була б політична війна, бо “ми б не втрималися на 5-7 мільярдів доларів на місяць”. Тоді Україна не мала серйозних фінансових програм, а на створеному РФ ринку був дефіцит енергоносіїв. Як результат не вистачало енергетичних ресурсів.

Нині держава може впоратися з хаосом під час воєнного стану, але не факт, що вдалося б у мирний.

“Одна справа, коли хаос контрольований у воєнний час – ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. Інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї – це вже велика війна для нашої країни”, – сказав він.

Володимир Зеленський зауважив, що від грудня до вторгнення українці виводили гроші з економіки. За його словами, уряд не обмежував можливості, аби не порушувати економічну свободу людей. РФ потрібно було завдати енергетичного та політичного ударів перед вторгненням, щоб дестабілізувати країну під час опалюваного сезону у межах гібридної війни. Тоді громадяни знімали кошти, бо знали про ризики девальвації валюти.

“Взагалі, вони це зробили для того, щоб ми перестали бути країною, і до моменту їхнього вторгнення ми були б ганчіркою, а не країною. Ось на що вони робили ставку. Ми на це не пішли. Нехай люди обговорюють у майбутньому, правильно це було чи ні. Але я точно знаю та інтуїтивно — ми щодня обговорювали це на РНБО і так далі — у мене було відчуття, що (росіяни, – ред.) хотіли підготувати нас до м’якої капітуляції країни. І це страшно”, — додав президент.

Він заявив, що не міг просто забрати родину та покинути Україну, бо “наша земля — єдине, що ми маємо; ми залишимося тут разом”.

За його словами, боялися війни всі та ніхто не хоче воювати з Росією, хоча “всі хочуть перемоги України”. Тому влада закликає надавати зброю та залишатися сильними, бо якщо всі бояться протистояти, то “тоді ми будемо вирішувати, як це зробити, правильно це чи ні”. У результаті партнери стали надсилати зброю, бо вони розуміли, що Україна захищає водночас і їх.

Зеленський наголосив, що санкційний тиск та заборона на в’їзд усіх громадян РФ до країн Євросоюзу не забирає життя людей чи майно. Він вважає такі обмеження “дуже добрими та мирними”, щоб росіяни “жили у своєму світі, поки не змінять свою філософію”. Нині немає повного ембарго на постачання енергоресурсів, а кордони не закриті.

“Все дуже просто: якими б не були громадяни Російської Федерації — є ті, хто підтримує і не підтримує — їхні діти там, навчаються за кордоном, у школах, університетах і так далі. Нехай їдуть в Росію. Нічого страшного в цьому немає, нехай їдуть туди. Не назавжди, будь ласка, нехай вони повернуться. Вони тільки тоді зрозуміють. Вони кажуть: “О, ми не маємо до цього відношення, і всі люди не можуть нести відповідальність”. Вони можуть. Вони вибрали цих людей і тепер з ними не воюють, не сперечаються і не кричать”, — наголосив він.

Частина російських громадян які публічно виступив проти війни нині сидять у в’язницях, бо це були поодинокі випадки. Тому він вважає, що росіяни мають повертатися додому, бо вони кажуть усьому світу, що нібито усі навколо повинні жити за їхніми правилами.

“Що це нам дає? Тільки так можна вплинути на Путіна. Бо у цієї людини немає іншого страху, крім страху за своє життя. І його життя залежить від того, загрожує йому внутрішня популяція чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Це так воно і є. Тому коли її населення буде тиснути на його рішення, тоді будуть результати. І війна закінчиться. Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах і не в тому, що німці не матимуть тепла взимку. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат”, — резюмував Зеленський.