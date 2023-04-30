Про це він зазначив у коментарі для “Суспільне Спорт”.

В останній день для подачі заявок на чемпіонат світу Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про допуск на змагання атлетів з РФ та Білорусі у нейтральному статусі. Після цього опублікувала заявку “Індивідуальних нейтральних атлетів” – у списку з 20 дзюдоїстів виявилися як представники Росії, так і Білорусі.

Головний тренер наголосив, що збірна бойкотує чемпіонат світу саме через допуск російських та білоруських дзюдоїстів.

Дуброва наголосив, що Міжнародна федерація дзюдо навіть не провела перевірку спортсменів, які потрапили до заявки на чемпіонат світу, тоді як серед них низка представників ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії) та Росгвардії. Водночас у рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року вказано, що атлетів з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не допускати.

Міжнародна федерація дзюдо заявила, що допустить спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних турнірів як індивідуальні атлети в нейтральному статусі. Також спортсмени проходитимуть перевірку на можливу підтримку військової пропаганди. Так, виконавчий комітет IJF має залучити незалежну компанію, котра вивчить біографічні дані всіх спортсменів та супроводжуючих, включаючи зміст їх облікових записів у соцмережах.

Аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація каное (ICF), допустивши російських та білоруських атлетів до змагань у нейтральному статусі за умови проходження спеціальної перевірки.

Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі через участь росіян.

Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть виступати росіяни чи білоруси.