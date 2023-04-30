Про це він зазначив у коментарі для “Суспільне Спорт”.
В останній день для подачі заявок на чемпіонат світу Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про допуск на змагання атлетів з РФ та Білорусі у нейтральному статусі. Після цього опублікувала заявку “Індивідуальних нейтральних атлетів” – у списку з 20 дзюдоїстів виявилися як представники Росії, так і Білорусі.
Головний тренер наголосив, що збірна бойкотує чемпіонат світу саме через допуск російських та білоруських дзюдоїстів.
Дуброва наголосив, що Міжнародна федерація дзюдо навіть не провела перевірку спортсменів, які потрапили до заявки на чемпіонат світу, тоді як серед них низка представників ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії) та Росгвардії. Водночас у рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року вказано, що атлетів з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не допускати.
Міжнародна федерація дзюдо заявила, що допустить спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних турнірів як індивідуальні атлети в нейтральному статусі. Також спортсмени проходитимуть перевірку на можливу підтримку військової пропаганди. Так, виконавчий комітет IJF має залучити незалежну компанію, котра вивчить біографічні дані всіх спортсменів та супроводжуючих, включаючи зміст їх облікових записів у соцмережах.
Аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація каное (ICF), допустивши російських та білоруських атлетів до змагань у нейтральному статусі за умови проходження спеціальної перевірки.
Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити своїх спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі через участь росіян.
Нагадаємо, керівництво МОК (Міжнародного олімпійського комітету) дозволило росіянам виступати на змаганнях. Там вважають, що не варто “позбавляти права брати участь у змаганнях лише через паспорт”. У відповідь на це резидент України Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.
За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть виступати росіяни чи білоруси.
- Міністр спорту Румунії Едуард Новак повідомив, що його країна підтримує повне виключення російських та білоруських спортсменів з Олімпійських ігор 2024 року. Він виступив за підтримку та допомогу українським спортсменам
- Також міська голова Парижа Анн Ідальго змінила свою позицію щодо участі росіян в Олімпіаді-2024. На її думку, РФ потрібно заборонити участь у змаганнях, допоки “триває війна в Україні”.
- 6 лютого Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.
- Український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко закликав МОК не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів. На його думку, такі дії можуть стати сигналом для світової спільноти про нібито завершення війни в Україні.
- Представник Асоціації спортсменів Німеччини Максиміліан Кляйн зазначив, що спортсмени ФРН виступають проти допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань через агресивну війну, розв’язану Росією проти України.