Про це повідомляють #Букви.
Коли: четвер, 11 листопала, 19:30 за Києвом.
Де: стадіон “Чорноморець” у Одесі.
Арбітр: Арда Кардешлер (Туреччина).
Де дивитися: канал “Футбол 1”.
Орієнтовні склади
- Україна: Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Караваєв, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Циганков – Яремчук
- Болгарія: Караджов – Туріцов, П. Хрістов, Божиков, Велковскі – Чочев, Р. Цонєв – Недєлєв, Малінов, Десподов – А. Ілієв
Попри одну перемогу у семи матчах відбору, шанси України вийти на Чемпіонат світу залишаються. Принаймні йдеться про раунд плей-офф, до якого потрапляють усі другі місця своїх груп.
Букмекери називають фаворитом сьогоднішнього матчу українську збірну.