Сьогодні відбудеться товариський поєдинок, в якому збірна України зустрінеться з командою Болгарії.

Про це повідомляють #Букви.

Коли: четвер, 11 листопала, 19:30 за Києвом.

Де: стадіон “Чорноморець” у Одесі.

Арбітр: Арда Кардешлер (Туреччина).

Де дивитися: канал “Футбол 1”.

Орієнтовні склади

Україна: Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Караваєв, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Циганков – Яремчук

Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Караваєв, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Циганков – Яремчук Болгарія: Караджов – Туріцов, П. Хрістов, Божиков, Велковскі – Чочев, Р. Цонєв – Недєлєв, Малінов, Десподов – А. Ілієв

Попри одну перемогу у семи матчах відбору, шанси України вийти на Чемпіонат світу залишаються. Принаймні йдеться про раунд плей-офф, до якого потрапляють усі другі місця своїх груп.

Букмекери називають фаворитом сьогоднішнього матчу українську збірну.