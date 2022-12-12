Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що, попри посилення економічного тиску, населення ФРН підтримуватиме нашу країну стільки, скільки буде потрібно.

Про це амбасадорка розповіла в інтерв’ю KYIV NOT KIEV.

Розв’язана в Україні війна та енергетична криза в Європі, спричинена Росією, змусить німців платити за газ набагато більше. Одначе, зазначила пані посол, свого часу німецькі ЗМІ багато фокусувалися на питаннях залежності від російського газу, тож населення було добре поінформоване про причини, чому Німеччина потерпає від проблем з ціною на енергію.

Фельдгузен пояснила, що одна з них – залежність від єдиного постачальника газу, РФ. І цю помилку німецький уряд чесно визнав. Після початку повномасштабної війни РФ проти України частка російського газу впала з 55% до 35%, повідомляв The Economist у травні. Зараз, після вибухів на обох гілках “Північного потоку”, ця частка є набагато меншою. Впродовж 2022 року газовий імпорт через російську “трубу” поступово впав майже до нуля.

Вона пояснила, що “дешеве і надійне постачання протягом десятиліть” спричинило потрапляння в енергетичну залежність від РФ. Однак визнає, що після 24 лютого, початку великої війни в Україні, “Росія перестала бути надійним партнером”.

На питання, за яких обставин Німеччина може повернутися до використання котроїсь із гілок “Північного Потоку”, амбасадорка відповіла коротко і не задумуючись: “за жодних”.

Коментуючи питання потреби миру “будь-якою ціною”, Фельдгузен наголосила, що, враховуючи обставини, коли Росія бомбить українську цивільну інфраструктуру, у перемовинах немає сенсу. Вона переконана, що Україна сама вирішуватиме, коли час для перемовин настане.

У західних ЗМІ деколи з’являються вкиди, вигідні російській пропаганді, про те, що Україна начебто продає західну зброю на “чорному” ринку. Пані посол зізнається, що ніколи не чула таких розмов у Берліні. Навпаки, переконує, що Україна прагне зробити процес матеріального забезпечення відкритим і прозорим та використовує для цього перевірені методи на основі ІТ.

Під час інтерв’ю амбасадорка ФРН висловила переконання, що Німеччина має забезпечити Україну всією допомогою, на яку здатна.

Україна бореться за європейські цінності. Україна бореться і за нашу свободу також. І Україні потрібна зброя, щоб воювати проти військових РФ, – наголосила вона.

Довідка. KYIV NOT KIEV — це англомовний новинний блог про Україну, а також спільнота з понад 30 тисяч людей з усього світу, котрі підтримують Україну. Після повномасштабного російського вторгнення KYIV NOT KIEV викриває російські воєнні злочини в Україні, бореться з російською пропагандою та дезінформацією. Проєкт відомий серією інтерв’ю з послами іноземних держав в Україні.