Україна продовжуватиме боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+.

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства, опублікованій Білим домом та Офісом президента.

Як сповіщалося, Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть реформи в Україні. Цього року планують виділити понад 463 млн доларів, зокрема, на програми, орієнтовані на демократію, права людин.

Згідно з заявою, Україна боротиметься із дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+, расизмом та іншими формами дискримінації.

“За підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+. Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів, у тому числі через законодавство”, — йдеться в заяві.