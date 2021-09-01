Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства, опублікованій Білим домом та Офісом президента.
Як сповіщалося, Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть реформи в Україні. Цього року планують виділити понад 463 млн доларів, зокрема, на програми, орієнтовані на демократію, права людин.
Згідно з заявою, Україна боротиметься із дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+, расизмом та іншими формами дискримінації.
“За підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+. Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів, у тому числі через законодавство”, — йдеться в заяві.
- Нагадаємо, у 2020 році Єврокомісія заявила, що Україна не виконує рекомендації Ради Європи щодо захисту прав представників ЛГБТ-спільноти та ромів.
- Напередодні зустрічі Байдена та Зеленського американська неурядова профільна організація Human Rights Watch закликала американського президента звернути увагу на порушення прав людини в Україні.
- Організація Freedom House також перед зустріччю заявила про те, що представниці та представники ЛГБТКІ-спільноти, активісти за права жінок та роми в Україні стикаються з систематичними погрозами, залякуваннями та розкриттям особистих даних в Інтернеті. Водночас нападники в більшості випадків не несуть відповідальності.