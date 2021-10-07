12 жовтня відбудеться відбірковий матч чемпіонату світу 2022 з футболу між національними чоловічими збірними командами України та Боснії й Герцеговини, який вболівальники зможуть відвідати лише за наявності паспорту вакцинації, або ж тесту на COVID-19.

Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації.

Футбольне змагання відбудеться у Львові на стадіоні ДП “Арена Львів”. Організатори очікують участь до 20 тисяч вболівальників.

“Постанова Кабміну №1236 передбачає можливість проведення вказаних спортивних заходів під які підпадає футбольний матч в межах жовтої зони із заповненістю стадіону, або спортивної арени не більше 2/3. Водночас ми чітко розуміємо, що ми фіксуємо погіршення епідситуації в області”,- зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

У зв’язку з цим для дотримання карантинних норм під час матчу рішенням комісії на стадіон впускатимуть вболівальників лише за наявності:

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції не більш як за 72 години до початку заходу;

експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 не більш як за 72 години до початку заходу;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Зазначається, що на стадіоні під час матчу вболівальники мають перебувати у масках, закриваючи ними ніс і рот. Під час входу на стадіон кожен проходитиме температурний скринінг, та показуватиме документи, які посвідчують особу. Діти віком до 18 років, які матимуть окреме місце, зможуть потрапити на стадіон лише пред’явивши квиток на матч.

Продаж квитків на відбірковий матч відбувається виключно онлайн. Організатори матчу наголошують, що вболівальникам обов’язково необхідно роздрукувати квитки. Хто ж цього не встигне зробити, працюватиме декілька сервіс-центрів, де можна буде роздрукувати безпосередньо на “Арені”.