Про це повідомив “Голос Америки”.

Новий пакет допомоги буде залучати кошти з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), які було виділено Конгресом. Адміністрація отримала можливість закуповувати зброю у виробників. Йдеться про близько 2,98 мільярда доларів США зброєю та обладнанням.

Раніше в межах президентських повноважень більшість озброєння надавалися зі складів США. Це давало змогу швидко доставляти техніку до України. Закупівлю через USAI оголосили вперше.

“Загалом доставлення займає більше часу, але це не означає, що можливість доставлення через президентські повноваження вичерпана або що ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити в Україну дуже, дуже швидко”, – сказав Кірбі.

Швидкість постачання залежить від конвеєрів, які є в оборонних компаніях. Важливо, які в них є потужності та скільки часу знадобиться для коригування графіків за потреби.

Щоб досягти України різному озброєнню потрібен час. Доставлення систем “земля-повітря” та радіолокаційних систем триває найдовше.