При відновленні України необхідно брати до уваги, що ця країна має стати членом Європейського Союзу в майбутньому, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на німецько-українському економічному форумі в Берліні.

Про це інформує DW.

Він запевнив Київ, що український енергетичний сектор, який зазнав масштабних російських атак, буде відновлений так, щоб Україна стала ефективним постачальником електрики до ЄС.

Шольц наголосив, що війна, розв’язана президентом РФ Володимиром Путіним, згуртувала Німеччину та Україну.

З 10 жовтня РФ вразила близько 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури України. Окупанти завдали збитки на мільярди доларів. Так, внаслідок ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури без світла залишись майже 1,5 млн абонентів у різних областях України.

Своєю чергою, НАТО має намір розробити план відновлення української оборонної промисловості на десять років. Зустріч, де будуть порушать питання, має відбутися наступного тижня.

Тоді як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить Україні загалом до 3 млрд євро до кінця 2023 року на допомогу бізнесу та економіці. Банк уже надав Україні понад 1 млрд євро із цієї суми і має намір потроїти цю цифру, повідомила голова ЄБРР Оділь Рено-Бассо президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва. Вона наголосила на рішучості ЄБРР підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії. Як зазначається в заяві, основним завданням є підтримка “реальної” економіки, зокрема, збереження енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення залізничних колій та підтримка фармацевтичної промисловості.