NordArt (www.nordart.de) — одна з найбільших щорічних виставок сучасного мистецтва в Європі минулого тижня офіційно оголосила Україну центральною фокус-країною 2020 року.

У 2019 році ГО “PAG” за підтримки УКФ отримала змогу вперше представити Україну на виставці не поодинокими митцями, а групою сучасних незалежних митців. Це дозволило продемонструвати масштабні роботи та показати мистецький потенціал українського сучасного мистецтва, ставши підґрунтям для подальшої співпраці та обрання України центральною темою NordArt 2020.

Наразі вже готується великий проект, до якого запрошено українських кураторів – Євгена Карася та Дарину Момот.

Це буде один з найбільших проектів українського мистецтва за кордонами України – 2000 м2 павільйону, що дозволить розкрити українське мистецтво в іншому контексті.

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