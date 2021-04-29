У п'ятницю, 30 квітня, в Україну прибуде чергова партія вакцини проти коронавірусу компанії Sinоvac.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

За його словами, сьогодні китайський виробник підтвердив доставку вакцини. Розмір партії складе 500 тисяч доз.

“Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тисяч доз з нашого контракту на 1,9 млн доз”, – зазначив міністр.

Нагадаємо, 13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

Цю вакцину використовують, аби робити щеплення:

поліціянтам;

маломобільним групам населення;

особам, що доглядають за маломобільними групами населення;

олімпійцям;

паралімпійцям;

людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО).

Що відомо про вакцинацію проти коронавірусу в Україні?

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Поки ж зроблено трохи більше ніж 450,6 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.