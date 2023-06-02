У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана про необхідність припинення вогню та початку мирних переговорів із Росією до початку контрнаступу ЗСУ й закликали долучитися до заходів міжнародної ізоляції РФ.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.

Речник МЗС України зазначив, що українська сторона чітко окреслила свою позицію: мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ із території України.

За його словами, припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Олег Ніколенко нагадав, що це вже було доведено досвідом 2014-2022 років.

“Ба більше, щоденні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну. Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем’єр-міністром в ЄС, який виступає за мир”, – написав Олег Ніколенко.

А також додав, що аби полегшити цю ситуацію, МЗС України закликає главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії та не підривати єдність в ЄС.

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що необхідно завадити українському контрнаступу і розпочати перемовини про припинення вогню.

За словами угорського прем’єра, ситуація в Україні – “це справа українців”, однак він, як людина з військовим досвідом, розуміє, що армія, яка наступає, зазнає утричі більше втрат, аніж сторона, яка захищається.

“А для країни, населення якої становить лише малу частину населення протиборчої сторони, масовані військові дії за таких умов – це кривава баня. Ми повинні зробити усе ще до переходу в контрнаступ, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню та мирних переговорів”, – зазначив Орбан.

Він також укотре поскаржився, що йому важко бути єдиним прем’єр-міністром у Європейському Союзі, який “виступає за мир”.