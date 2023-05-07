Про це повідомили у пресслужбі посольства України у Берліні.
8 травня посол покладе квіти до центрального німецького меморіалу пам’яті “жертв війн і тиранії” Neue Wache разом з Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером та бургомістром Берліна Каєм Вегнером.
Після того Макеєв відвідає будівлю Рейхстагу, де буде організоване спільний підхід з депутатами німецького Бундестагу демократичних фракцій до історичних графіті, таких як “Київ”, “Харків”, “Львів”, “Сімферополь”, “Ялта”, “Луцьк”, зроблених українськими воїнами, бійцями Червоної армії, у травні 1945 року.
Ввечері команда посольства спільно з послом доєднається до Ходи пам’яті українських жертв Другої світової війни.
Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили визначний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини, нагадали у посольстві.
Тоді як Російська Федерація намагається привласнити перемогу над нацизмом та маніпулювати цим у сучасному світі. Дипломати наголосили, що жодна країна не має монополії на перемогу над нацизмом, заявивши, що перемога – це результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів.
Ми добре пам’ятаємо ціну війни Другої світової. І, на жаль, переживаємо нову страшну війну зараз. Це війна у самому центрі Європи, війна з цинічною пропагандою, імперіалізмом, шовінізмом та історичним реваншизмом. Україна зробила свій великий внесок у перемоги над націонал-соціалізмом і фашизмом і про це має бути пам’ять. Ми не покладатимемо квіти до місць, які ретранслюють сталінську і російську пропаганду, на кшталт “За Родіну”, “За Сталіна”, “Велика Вітчизняна”, “1941-1945”, – пояснили у пресслужбі.
2023 рік стане першим, коли українські дипломати у Німеччині не покладатимуть квіти до радянських пам’ятників.
У посольстві зауважили, що Україна чітко визначила своє місце в Європі та у світовій історії, й це “схвально сприйняли наші друзі та партнери”.
Час виправлення історичних помилок настав”.
- Адміністративний суд у Берліні скасував заборону розміщувати прапор України на радянських меморіалах у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде. Стосовно російського прапора заборону залишили.
- У Молдові поліціянти штрафуватимуть за носіння георгіївської стрічки 9 травня, оскільки вона є символом російської агресії проти України.
- Світовий конгрес українців (СКУ) у межах кампанії #RussianShameDay закликав громадян з усього світу, які підтримують Україну, організувати мирні антиросійські демонстрації, мітинги або марші напередодні 9 травня.
- Скасування святкувань до Дня перемоги в низці регіонів РФ, ймовірно, свідчить про відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з атаками дронами.