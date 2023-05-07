Посольство України у Німеччині започатковує новий формат вшанування Дня пам’яті та примирення 8 травня та усіх жертв Другої світової війни. Посол України у ФРН Олексій Макєєв та інші дипломати диппредставництва свідомо відмовляються від покладання вінків та квітів до радянських меморіалів чи місць із радянською символікою, які ретранслюють сталінську і російську пропаганду.

Про це повідомили у пресслужбі посольства України у Берліні.

8 травня посол покладе квіти до центрального німецького меморіалу пам’яті “жертв війн і тиранії” Neue Wache разом з Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером та бургомістром Берліна Каєм Вегнером.

Після того Макеєв відвідає будівлю Рейхстагу, де буде організоване спільний підхід з депутатами німецького Бундестагу демократичних фракцій до історичних графіті, таких як “Київ”, “Харків”, “Львів”, “Сімферополь”, “Ялта”, “Луцьк”, зроблених українськими воїнами, бійцями Червоної армії, у травні 1945 року.

Ввечері команда посольства спільно з послом доєднається до Ходи пам’яті українських жертв Другої світової війни.

Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили визначний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини, нагадали у посольстві.

Тоді як Російська Федерація намагається привласнити перемогу над нацизмом та маніпулювати цим у сучасному світі. Дипломати наголосили, що жодна країна не має монополії на перемогу над нацизмом, заявивши, що перемога – це результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів.

Ми добре пам’ятаємо ціну війни Другої світової. І, на жаль, переживаємо нову страшну війну зараз. Це війна у самому центрі Європи, війна з цинічною пропагандою, імперіалізмом, шовінізмом та історичним реваншизмом. Україна зробила свій великий внесок у перемоги над націонал-соціалізмом і фашизмом і про це має бути пам’ять. Ми не покладатимемо квіти до місць, які ретранслюють сталінську і російську пропаганду, на кшталт “За Родіну”, “За Сталіна”, “Велика Вітчизняна”, “1941-1945”, – пояснили у пресслужбі.

2023 рік стане першим, коли українські дипломати у Німеччині не покладатимуть квіти до радянських пам’ятників.

У посольстві зауважили, що Україна чітко визначила своє місце в Європі та у світовій історії, й це “схвально сприйняли наші друзі та партнери”.