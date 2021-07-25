Південнокорейський телеканал MBC під час трансляції церемонії відкриття Олімпійських ігор-2020 використовував фотографії-асоціації для представлення збірних різних країн. Україну асоціювали з катастрофою на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляють #Букви.

Редактори каналу підібрали стереотипні світлини для представлення збірних. Зокрема, вихід збірної Норвегії супроводжувався фотографією лосося, Італії – піци, а Сальвадора – біткоїнів.

Під час виходу спортсменів з Гаїті, на телеекрані з’явилося пояснення: “Політична ситуація туманна через вбивство президента”.

Маршаллові Острови схарактеризували як “колишній ядерний випробувальний полігон США, що складається з більш ніж 1200 островів”.

Збірну України канал вирішив супроводжувати світлиною аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році.

Після цієї трансляції інші ЗМІ та глядачі почали критикувати канал за ідею стереотипних асоціацій з країнами. Після шквалу критики, MBC був змушений перепросити країни, зокрема й Україну.

“Ми щиро перепрошуємо громадян і глядачів усіх країн. MBC використовував недоречні зображення й у відеоролику і субтитрах під час трансляції церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо в ніч на 23 липня. Ще раз перепрошуємо народи та всіх телеглядачів, яких образили”, – йдеться в повідомленні каналу в Twitter.

해당 국가 국민과 시청자 여러분께 정중히 사과드립니다. pic.twitter.com/B9hmNi3LJb — withMBC (@withMBC) July 24, 2021