Про це повідомляють #Букви.
Редактори каналу підібрали стереотипні світлини для представлення збірних. Зокрема, вихід збірної Норвегії супроводжувався фотографією лосося, Італії – піци, а Сальвадора – біткоїнів.
Під час виходу спортсменів з Гаїті, на телеекрані з’явилося пояснення: “Політична ситуація туманна через вбивство президента”.
Маршаллові Острови схарактеризували як “колишній ядерний випробувальний полігон США, що складається з більш ніж 1200 островів”.
Збірну України канал вирішив супроводжувати світлиною аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році.
Після цієї трансляції інші ЗМІ та глядачі почали критикувати канал за ідею стереотипних асоціацій з країнами. Після шквалу критики, MBC був змушений перепросити країни, зокрема й Україну.
“Ми щиро перепрошуємо громадян і глядачів усіх країн. MBC використовував недоречні зображення й у відеоролику і субтитрах під час трансляції церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо в ніч на 23 липня. Ще раз перепрошуємо народи та всіх телеглядачів, яких образили”, – йдеться в повідомленні каналу в Twitter.
해당 국가 국민과 시청자 여러분께 정중히 사과드립니다. pic.twitter.com/B9hmNi3LJb
— withMBC (@withMBC) July 24, 2021
- Раніше фехтувальник Ігор Рейзлін завоював “бронзу” для збірної України на Олімпійських Іграх в Токіо. До сьогодні ніхто з українців не проходив у півфінал одиночного турніру з чоловічої шпаги.