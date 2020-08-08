Кабінет Міністрів України прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ припинить роботу з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня.

“Рішення спрямоване на запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, – заявив Немчінов.

При цьому пропуск через КПВВ буде дозволений для українців та членів їх сімей:

місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;

місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;

осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Міністр також додав, що виїзд з тимчасово окупованої території Криму інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції.

Крім того, виїзд і в’їзд в Крим для українців за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Мінреінтеграції.