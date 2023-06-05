Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що Україна "дуже добре підготовлена" до контрнаступу проти Росії, водночас застеріг від обговорення очікуваних результатів.

Джерело: інтерв’ю CNN

Міллі наголосив, що ця війна є екзистенційною загрозою самому виживанню України і має велике значення для решти світу — для Європи, дійсно для Сполучених Штатів, “але також і для всього світу”.

Генерал перебуває в Нормандії на 79-ту річницю вторгнення в день “Д” 1944 року — масштабної операції Другої світової війни — тоді як війна РФ проти України продовжує вирувати.

США та їхні союзники вже кілька місяців допомагають озброювати Україну для контрнаступу.

Тим часом війна також почала проникати в Росію, оскільки невідомі безпілотники завдали ударів у Москві, а Бєлгород був неодноразово обстріляний. Відповідаючи на запитання, чи можуть такі атаки призвести до ескалації конфлікту, Міллі зауважив, що ризик ескалації є “завжди”, і США спостерігають за цим “дуже уважно”.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Сполучені Штати вважають, що довгоочікуваний український контрнаступ призведе до того, що Київ поверне собі “стратегічно важливу територію”.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ, але додав, що це може зайняти певний час і матиме “високу ціну”.

Зазначимо, що Україна вже розпочала розміновування територій перед контрнаступом. У контрнаступі, до якого готується українська армія, першою перешкодою, яку потрібно подолати, є не російські окупанти, а захист, який вони вибудували, зокрема заміновані території. Саме розмінуванням і почали займатись українські захисники.

Як і Росія, Україна встановила тисячі мін уздовж лінії фронту і щоб просунутися на окуповану територію, її військам тепер потрібно пройти крізь ці лінії, так, аби залишитись непомітними для росіян.

Це означає, що сапери мають вийти на поля і тихо розмінувати їх. Роблять це вручну. Вночі.

Звідки саме почнеться контрнаступ — невідомо. Але спекуляції значною мірою зосереджені на Запорізькій області, тому що це стратегічний рятувальний круг для російської окупації. Якщо Україна просунеться через регіон на південь, вона може перекрити сухопутний міст, що з’єднує окупований Крим із Росією.

Оскільки Кремль намагається зберегти окуповану ним землю в Запоріжжі, російські війська замінували та побудували окопи й інші перешкоди на полях регіону.

Щоб відвоювати територію та витіснити росіян, українцям доведеться пробивати ці укріплення. Для цього потрібна спеціальна підготовка та спорядження, а також ретельна розвідка, щоб знайти вразливе місце — ймовірно, одна з низки причин, чому довгоочікуваний контрнаступ ще не розпочався.

Полковник Управління інженерних військ України Сергій Матвійчук заявив The Washington Post, що Росія створила “масову систему інженерних загороджень”, яка є “серйозною перешкодою для мобільності військ”.

Українські інженери та сапери вже працюють, у деяких випадках використовуючи нове обладнання, призначене для пробивання такого роду оборони, включаючи спеціально модифіковані машини на базі знаменитого німецького бойового танка Leopard 2.

4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що оголошення про початок контрнаступу не буде.