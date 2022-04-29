Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Ці кошти будуть отримані на додаток до 88,5 мільйона євро, які вже надійшли до держбюджету України від партнерів. Відповідні зміни до Угоди про грант підписали міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі.

Також у відомстві уточнили, що цю підтримку Україна отримає від трьох країн Заходу, а саме Сполучених Штатів Америки, Норвегії та Австрії. Як будуть розподілені кошти, поки що не уточнюється.