Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Ці кошти будуть отримані на додаток до 88,5 мільйона євро, які вже надійшли до держбюджету України від партнерів. Відповідні зміни до Угоди про грант підписали міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі.
Також у відомстві уточнили, що цю підтримку Україна отримає від трьох країн Заходу, а саме Сполучених Штатів Америки, Норвегії та Австрії. Як будуть розподілені кошти, поки що не уточнюється.
- Нагадаємо, уряд Польщі передав Україні понад 200 танків Т-72, що достатньо для формування двох бригад. Також українці отримали декілька десятків бойових машин піхоти.
- 28 квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки розглянула та ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України: 417 “за”, “проти” – 10. Ухвалення закону автоматично пришвидшує постачання озброєння, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно зі США.