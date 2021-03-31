Про це у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ця партія вакцини прибуде в Україну орієнтовно до кінця червня.

“Найближчим часом Україна також отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer, що будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ”, – наголосив Ляшко.

Також головний санлікар зазначив, що логістика відпрацьована, а медичні працівники навчені.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.