Про це він повідомляє у своєму Telegram–каналі.
“Безвізовий режим з Колумбією та Еквадором. Щойно затвердили міжнародні Угоди з Урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог“, – пише він.
При цьому Гончарук уточнив, що українці зможуть перебувати в цих країнах 90 днів протягом кожних 180 днів.
- Раніше уряд України і влада Еквадору домовилися про безвізовий режим між країнами, підписавши відповідну угоду.
- Кабінет Міністрів України планує протягом п’яти років підписати угоду про безвізовий режим із 14 державами.