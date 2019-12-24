Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував безвізовий режим з Еквадором і Колумбією.

Про це він повідомляє у своєму Telegram–каналі.

“Безвізовий режим з Колумбією та Еквадором. Щойно затвердили міжнародні Угоди з Урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог“, – пише він.

При цьому Гончарук уточнив, що українці зможуть перебувати в цих країнах 90 днів протягом кожних 180 днів.