Про це він повідомляє у своєму Telegramканалі.

Безвізовий режим з Колумбією та Еквадором. Щойно затвердили міжнародні Угоди з Урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог, пише він.

При цьому Гончарук уточнив, що українці зможуть перебувати в цих країнах 90 днів протягом кожних 180 днів.