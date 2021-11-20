Україна та США домовилися про постачання вугілля, оскільки Росія заблокувала їх. Перший корабель має прибути наступного тижня.

Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами Шмигаля, вугільні американські компанії погодилися постачати цей вид палива. Перший корабель з американським вугіллям має прибути до України за тиждень. Він доставить паливо для “Центренерго”.

Уряд вже провів відповідну нараду, на якій погодив оплату закупівлі наступних партій вугілля на грудень, січень та лютий.

“Є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань через порт виходить й прямуватиме до України. Залізничне сполучення заблоковано, але морський транспорт – ні. Є інформація, що перший корабель відпливе найближчими днями”, – пояснив Шмигаль.

Як відомо, Росія зупинила постачання вугілля до України 1 листопада. Таке рішення пояснили зростанням попиту на вугілля всередині країни.