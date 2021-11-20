Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
За словами Шмигаля, вугільні американські компанії погодилися постачати цей вид палива. Перший корабель з американським вугіллям має прибути до України за тиждень. Він доставить паливо для “Центренерго”.
Уряд вже провів відповідну нараду, на якій погодив оплату закупівлі наступних партій вугілля на грудень, січень та лютий.
“Є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань через порт виходить й прямуватиме до України. Залізничне сполучення заблоковано, але морський транспорт – ні. Є інформація, що перший корабель відпливе найближчими днями”, – пояснив Шмигаль.
Як відомо, Росія зупинила постачання вугілля до України 1 листопада. Таке рішення пояснили зростанням попиту на вугілля всередині країни.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд стежить за графіком постачання вугілля. Воно “їде морем”.
- Раніше міністерство енергетики Білорусі сповістило, що країна розпочала постачання електроенергії до України в “аварійному режимі”.
- Національна енергетична компанія “Укренерго” пояснила закупівлю електроенергії з Білорусі раптовими аваріями на деяких теплових електростанціях.
- Компанія “ДТЕК Енерго” вимагає від НЕК “Укренерго” спростувати звинувачення у свій бік щодо причин зриву балансування національної енергосистеми. В компанії наголошують, що теплоелектростанції “ДТЕК Енерго” останні три місяці працюють понаднормово, компенсуючи простій державних ТЕС та ТЕЦ.