Про це повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника”, – зазначив Степанов, підкреслюючи, що очікується підписання відповідного договору.

Загальний обсяг вакцин NovaVax, який український уряд очікує, на сьогодні складає 15 млн доз.

Постачання вакцини NovaVax заплановано з липня 2021 року.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів до Індії, аби проконтролювати процес спорядження першої партії вакцин до України.

Як відомо, МОЗ очікував що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 розпочнеться в Україні цього тижня.

Першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС.

Раніше Україна отримала підтвердження на постачу 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).

Першою в Україну може бути доставлена вакцина проти коронавірусу розробки AstraZeneca. Вакцина від AstraZeneca — це векторна вакцина (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Однак AstraZeneca не вистачає виробничих потужностей, аби забезпечити країни ЄС своєю вакциною, через це постачання скоротили на 60%. Вона розрахована на дві ін’єкції одному пацієнтові.

Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань і показала 89,3 % ефективності. Це вакцина на основі білкових субодиниць. Для одного пацієнта потрібні дві дози. Про те, що це за вакцина, та як вона працює, в матеріалі.