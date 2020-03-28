Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький в інтерв’ю інформагентству “Інтерфакс-Україна”.

“Є такий препарат гідроксихлорохін, показаний для лікування малярії, ревматоїдного артриту і деяких дерматологічних захворювань. Клінічні випробування ефективності лікування ним COVID-19 відсутні, проте в США, Європі та Китаї проводяться відповідні клінічні дослідження. Закон, який ми плануємо ухвалити, дасть змогу застосовувати цей препарат для лікування коронавірусної інфекції. Сьогодні ми шукаємо цей препарат у світі, країни заборонили його експорт, вважають його стратегічним”, – зазначив він.

За словами Радуцького, наразі переговори про закупівлю препарату тривають, зокрема з Індією.

“Уже другий день переговорів з урядом Індії, де теж випускають цей препарат. Чекаємо їх рішення”, – додав він.