Україна підписала з Чехією та Словаччиною декларацію про наміри у сфері закупівлі та обслуговування бойових машин піхоти (БМП).

Джерело: Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Декларацію підписав очільник Міноборони України Олексій Резніков зі своїми колегами – міністеркою оборони Чехії Яною Черноховою та міністром оборони Словаччини Мартіном Скленаром.

Відповідний документ було підписано на полях зустрічі Контактної групи з питань України в Брюсселі.

“Підписано декларацію про наміри у сфері закупівлі та експлуатації БМП з Чеською та Словацькою Республіками. Деталі згодом. Проте це важливий крок у співпраці між нашими країнами “, – написав міністр.

Зазначимо, що нещодавно чеське збройове підприємство VOP CZ та український державний концерн “Укроборонпром” домовились про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин. З міркувань безпеки не називають точну кількість техніки, яку переглянуть в Чехії в найближчі місяці. Після ремонту танки попрямують безпосередньо на поле бою.

Відповідний контракт на ремонт танків Т-64 уклали на підставі меморандуму між державним підприємством VOP CZ та українським державним концерном “Укроборонпром”.

“Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в боротьбі з російським агресором. Ми надаємо військову техніку, навчаємо українських військових, а тепер допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички для навчання та ремонту, а також отримуємо безцінний бойовий досвід від українців”, – зазначила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.