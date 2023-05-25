Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України погодили із Міністерством цифрового розвитку та транспорту Азербайджану надання українським перевізникам 3000 дозволів на виконання транзитних перевезень.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Мовиться про перевезення територією Азербайджану. Такої кількості дозволів вистачить, щоб покрити усі потреби українських перевізників до кінця 2023 року.

Нагадаємо, що раніше в Азербайджані змінилася процедура і зникла можливість придбати транзитний дозвіл на кордоні країни.

Бланки відповідних дозволів для вантажних перевезень вже отримано українською стороною. Для замовлення вони будуть доступні з п’ятниці, 26 травня, з 15:00.

Також Мінінфраструктури вже ініціювало проведення українсько-азербайджанської змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень для обговорення питання визначення транзитної квоти дозволів на поточний та подальші роки.

Зазначимо, що у березня Україна та Європейський Союз продовжили ще на один рік угоду, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, 16 березня, під час першого засідання Спільного комітету України та Єврокомісії домовлено пролонгувати угоду про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та ЄС до 30 червня 2024 року.

Міністр зазначив, що підписана минулого року угода звільнила українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення в держави ЄС, ставши одним із важливих рішень для українських експортерів.

Окрім цього, українських та європейських власників посвідчень водіїв, які було видано однією зі сторін, звільнили від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Це дозволило перевізникам уникнути багатьох бюрократичних процедур та спростити логістику на кордоні.