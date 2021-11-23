Україна підписала контракт на 2022-2023 роки з компанією Pfizer на постачання 50 млн доз вакцини проти COVID-19.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу.

“Міністерство охорони здоров’я продовжило контракт із компанію Pfizer на постачання вакцини проти COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими строками поставок цих вакцин” – розповів очільник міністерства.

Загалом за два роки Україна має отримати 50 мільйонів доз вакцин.

Станом на сьогодні за весь час епідемії в Україні:

захворіло – 3 353 136 осіб;

одужало – 2 796 597 осіб;

летальних випадків – 82 318;

проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.

За словами міністра, вакцини будуть використовуватися для проведення додаткових щеплень, якщо таку необхідність погодить національна технічна група експертів з імунопрофілактики.