Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу.
“Міністерство охорони здоров’я продовжило контракт із компанію Pfizer на постачання вакцини проти COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими строками поставок цих вакцин” – розповів очільник міністерства.
Загалом за два роки Україна має отримати 50 мільйонів доз вакцин.
Станом на сьогодні за весь час епідемії в Україні:
захворіло – 3 353 136 осіб;
одужало – 2 796 597 осіб;
летальних випадків – 82 318;
проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.
За словами міністра, вакцини будуть використовуватися для проведення додаткових щеплень, якщо таку необхідність погодить національна технічна група експертів з імунопрофілактики.
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