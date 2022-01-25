Україна домовилася з оператором газотранспортної системи (ГТС) Угорщини FGSZ про продовження гарантованих потужностей для транспортування природного газу. Планується, що договір до 30 вересня 2022 року допоможе збільшити можливості накачування газу для наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє українська компанія “Оператор газотранспортної системи України”.

Замовники зможуть бронювати потужності на квартальних аукціонах. Поки така форма угоди діє в тестовому режимі, але робота над запровадженням гарантованих потужностей на постійній основі з максимізацією триває.

“З 1 січня 2022 року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу в Україну майже на 30% та відкрили доступ до нових джерел природного газу, у тому числі до термінала зрідженого природного газу на острів Крк у Хорватії”, – розповів генеральний директор Сергій Макогон.

Зокрема компанія працює в напрямку розширення можливостей для доступу українських імпортерів до різних маршрутів та джерел походження природного газу з метою стабілізації ситуації в Україні. Для того, щоб врахувати всі сценарії з російським “Газпромом”.

Додамо, що українсько-угорська угода дозволяє фізично транспортувати до 8 млн кубів м природного газу щодобово. На рік ця сума складає 2,9 мільярда кубів м. Разом з добовими потужностями зі Словаччини (27 мільйонів кубів) це збільшує загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу в Україну до 35 млн куб. м.