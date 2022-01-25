Про це повідомляє українська компанія “Оператор газотранспортної системи України”.
Замовники зможуть бронювати потужності на квартальних аукціонах. Поки така форма угоди діє в тестовому режимі, але робота над запровадженням гарантованих потужностей на постійній основі з максимізацією триває.
“З 1 січня 2022 року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу в Україну майже на 30% та відкрили доступ до нових джерел природного газу, у тому числі до термінала зрідженого природного газу на острів Крк у Хорватії”, – розповів генеральний директор Сергій Макогон.
Зокрема компанія працює в напрямку розширення можливостей для доступу українських імпортерів до різних маршрутів та джерел походження природного газу з метою стабілізації ситуації в Україні. Для того, щоб врахувати всі сценарії з російським “Газпромом”.
Додамо, що українсько-угорська угода дозволяє фізично транспортувати до 8 млн кубів м природного газу щодобово. На рік ця сума складає 2,9 мільярда кубів м. Разом з добовими потужностями зі Словаччини (27 мільйонів кубів) це збільшує загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу в Україну до 35 млн куб. м.
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