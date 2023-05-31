Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Меморандум щодо співпраці сьогодні підписали Голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко, член правління АТ “Укрзалізниця” Роман Черницький та генеральний директор ДП “Залізниця Молдови” Олег Тофілат.

У межах партнерства буде відновлено залізничний коридор Валчінет — Окніца — Бельци — Унгень — Кишинів — Каїнари. Його довжина — 400 кілометрів. Завершити проєкт планується наприкінці 2024 року.

Очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що відновлення цієї дільниці – важливий крок для підсилення залізничної логістики на дунайському напрямку. Завдяки залізничному коридору Валчінет — Окніца — Бельци — Унгень — Кишинів — Каїнари експортери отримають зручний транспортний коридор, пов’язаний, зокрема, з портом “Рені”. За його словами, це один з важливих елементів розвитку експортної логістики у Бессарабії.

Українські та молдовські залізничники вже мають досвід успішного партнерства в масштабних інфраструктурних проєктах. На початку квітня запрацював прикордонний перехід Серпневе-1 — Басарабяска. Це дозволило запустити вантажоперевезення дільницею Березине — Басарабяска (Молдова), у відновленні якої брали участь українські залізничники. При цьому роботи були виконані у рекордні терміни.

Проєкт відбудови залізничної дільниці Валчінет — Окніца — Бєльци — Унгень — Кишинів — Каїнари розробили залізничники Молдови в межах ініціативи “Шляхи солідарності”, що підтримується Європейською комісією та передбачає розвиток альтернативних логістичних шляхів, зокрема для експорту аграрної продукції України.

За словами генерального директора ДП “Залізниця Молдови” Олега Тофілата, Україна має необхідну техніку та висококваліфікованих працівників, які здатні швидко та якісно реалізовувати інфраструктурні проєкти будь-якої складності.

Очікується, що після відбудови дільниці зросте її пропускна спроможність, збільшиться швидкість руху поїздів та покращиться якість вантажних перевезень.

Реалізація проєкту здійснюватиметься за кошти партнерів та міжнародних фінансових установ. 32 млн євро будуть перераховані Молдові, а потім скеровані “Укрзалізниці” на відновлення залізничного коридору.