Про це повідомляє прес-служба Національного банку.
“Ми очікуємо, що в нашій країні обумовлений коронакризою рівень безробіття досягне піку у другому кварталі. Це – 11,5% проти 8,2% торік”, – розповів голова Нацбанку Яків Смалій.
Відзначається, що разом з пом’якшенням карантинних заходів і відновленням економіки рівень безробіття піде на спад приблизно в другій половині року, однак, залишаючись при цьому вище, ніж в аналогічний період минулого року.
Також повідомляється, що звільнення українців збільшило навантаження на окремі поодинокі вакансії в країні й продемонструвало, що легкого розв’язання проблеми з трудовою міграцією бути не може.
- Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України Ігор Петрашко прогнозує, що безробіття в Україні за результатами 2020 року очікується на рівні 9,4 %.