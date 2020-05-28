У Національному банку вважають, що максимального рівня безробіття через епідемію в Україні буде досягнуто в другому кварталі року.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

“Ми очікуємо, що в нашій країні обумовлений коронакризою рівень безробіття досягне піку у другому кварталі. Це – 11,5% проти 8,2% торік”, – розповів голова Нацбанку Яків Смалій.

Відзначається, що разом з пом’якшенням карантинних заходів і відновленням економіки рівень безробіття піде на спад приблизно в другій половині року, однак, залишаючись при цьому вище, ніж в аналогічний період минулого року.

Також повідомляється, що звільнення українців збільшило навантаження на окремі поодинокі вакансії в країні й продемонструвало, що легкого розв’язання проблеми з трудовою міграцією бути не може.