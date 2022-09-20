З моменту виходу першого судна з українським продовольством у межах "зернової ініціативи" було експортовано 4,1 млн тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

20 вересня з портів “Одеса” та “Чорноморськ” вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту. Відтак від причалів Одеського порту вийшли балкери PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S, а з порту “Чорноморськ” – судна APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Крім того, сьогодні прибув до причалу Одеського порту балкер BC VANESSA – четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Балкер буде завантажено 30 тис. тонн пшениці, яка буде доставлена до Афганістану.

“З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 177 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки”, – зазначили у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, що 22 липня 2022 року, у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.

Варто зазначити, що у серпні 2022 року обсяги українського експорту збільшилися на 25% і склали 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали 3,36 млрд доларів, що на 411 млн доларів більше, ніж у липні. У Міністерстві економіки України наголосили, що зростання експорту пов’язане з частковим розблокуванням портів Одеси. Це дало можливість значно наростити обсяги вивезення українських товарів.

Відтак перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Натомість залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, а автомобільним транспортом – 1,36 млн тонн.