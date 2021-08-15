Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

Раніше бойовики “Талібану” почали звільняти в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі, що заходиться у Кабулі. Зазначається, що таліби увійшли на територію в’язниці, взяли її під свій контроль та почали звільняти в’язнів. Вони масово виходять на свободу у піднесеному настрої.

Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.

Нагадаємо що сьогодні, 15 серпня, бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабула.

У твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.

Сьогодні ж бойовики без бою захопили ключове місто на сході Афганістану – Джелалабад.

14 серпня таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.

У суботу, 14 серпня, таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.

Під контроль талібів на сьогодні потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.

Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном). Раніше бойовики “Талібану” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

Наразі Велика Британія споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані. Президент Афганістану вважає, що їхні військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.