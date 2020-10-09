Станом на 9 жовтня Україна готова до опалювального сезону більш ніж на 95%. Запаси вугілля і газу значно перевищують минулорічні показники.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За даними очільника Кабміну, в Україні зараз 2,9 млн тонн вугілля, що вдвічі більше, ніж у 2019 році. Крім того, в сховищах налічується 27,7 млрд куб. м газу. Цей показник міститься на рекордному рівні за останні роки.

“Запаси вугілля і газу у нас рекордні… Готовність будинків, мереж, котелень вже більше 95%, підготовка йде відповідно до графіків по всій країні. Тому українці отримають тепло вчасно відразу після початку опалювального сезону”, – зазначив Шмигаль.

У своєму Telegram-каналі прем’єр уточнив, що сьогоднішнім рішенням Уряд доручив Держенергонагляду забезпечити видачу актів про підтвердження факту відсутності газифікації багатоквартирних будинків та відсутності в зазначених будинках системи централізованого теплопостачання.

За словами Шмигаля, ця постанова Кабміну дасть змогу людям, у яких не підведено газ або відсутня система централізованого опалення, не переплачувати цього опалювального сезону за спожиту енергію.

(На відео – з 16:25)