Про це повідомив сьогодні на засіданні Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Вчора сталася трагедія в Бейруті – столиці Ліванської Республіки. Жахливий вибух. Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народу… У разі потреби ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги і нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент”, – наголосив він.
Шмигаль уточнив, що уряд Лівану поки не повідомив, яка саме допомога необхідна країні.
“Наскільки я знаю, зараз проходить засідання уряду Лівану, на якому буде вирішено, якого плану допомога їм необхідна. Україна буде готова приєднатися (до надання допомоги, – ред.) усіма можливими способами”, – зазначив очільник Кабміну.
Він також закликав Міністерство закордонних справ України інформувати громадськість про долю українців у Лівані.
(На відео – з 1:40)
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Станом на ранок 5 серпня повідомлялося, що від потужного вибуху в Бейруті загинули, щонайменше, 78 осіб, ще близько 4000 людей поранені.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.