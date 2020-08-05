Україна запропонувала надати допомогу Лівану в зв'язку із масштабним вибухом у порту Бейрута, який стався 4 серпня.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Вчора сталася трагедія в Бейруті – столиці Ліванської Республіки. Жахливий вибух. Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народу… У разі потреби ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями про надання необхідної допомоги і нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент”, – наголосив він.

Шмигаль уточнив, що уряд Лівану поки не повідомив, яка саме допомога необхідна країні.

“Наскільки я знаю, зараз проходить засідання уряду Лівану, на якому буде вирішено, якого плану допомога їм необхідна. Україна буде готова приєднатися (до надання допомоги, – ред.) усіма можливими способами”, – зазначив очільник Кабміну.

Він також закликав Міністерство закордонних справ України інформувати громадськість про долю українців у Лівані.

(На відео – з 1:40)