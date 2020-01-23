В Офісі Президента розповіли, що Україна готує окремо списки на обмін утримуваними особами, які перебувають в Росії і на окупованих територіях.

Про це повідомляє прес–служба Офісу Президента.

Уточнюється, що про це Президент Володимир Зеленський розповів під час свого офіційного візиту до Ізраїлю.

“Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек – ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, іншими українцями, які перебувають на території Росії”– сказав він.

Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.

Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.