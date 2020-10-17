Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

Про це він сказав під час прямого включення Вашингтон-Київ, повідомляє “Укрінформ”.

Резніков зазначив, що українська сторона також готує до відкриття до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду у районі населених пунктів Щастя й Золоте.

Крім того, за його словами, станом на сьогодні “вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил та засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування”. Однак остаточну крапку в цих питаннях не поставлено.

“Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації та їхніх “проксі”, які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську”, – зазначив віцепрем’єр.

Він також додав, що “Україна не повинна чекати, коли з’явиться “добра воля” в Кремлі, а повинна рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт”.